Hasan Arat'a yumruk atılmıştı: Beşiktaş'tan saldırıya ilişkin resmi açıklama!

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında yaşananlara ilişkin hakkında bir açıklama yayımladı.

Hasan Arat'a yumruk atılmıştı: Beşiktaş'tan saldırıya ilişkin resmi açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 20:34

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Etiketler: #Hasan Arat #yumruklu saldırı #beşiktaş

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