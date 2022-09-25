Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan 'lavaş' paylaşımı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takım kampına gitmişti. Masuaku'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.
MASUAKU'DAN LAVAŞLI PAYLAŞIM
Siyah-beyazlıların sol beki, yemek yediği bir alandan paylaşım yaptı. Masuaku'ya hizmet veren bir şef, lavaş ekmeğinin üzerine Beşiktaş yazarak Masuaku'ya getirdi. Masuaku ise bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 ASİST YAPTI
Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. Futbolcu sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarının sık sık desteklediği isimlerin başında geliyor.
Masuaku'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:
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