Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan 'lavaş' paylaşımı!

25 Eylül 2022 Pazar, 11:18

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takım kampına gitmişti. Masuaku'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.

MASUAKU'DAN LAVAŞLI PAYLAŞIM

Siyah-beyazlıların sol beki, yemek yediği bir alandan paylaşım yaptı. Masuaku'ya hizmet veren bir şef, lavaş ekmeğinin üzerine Beşiktaş yazarak Masuaku'ya getirdi. Masuaku ise bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 ASİST YAPTI

Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. Futbolcu sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarının sık sık desteklediği isimlerin başında geliyor.

Masuaku'nun yaptığı paylaşım şu şekilde: