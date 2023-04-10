Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:41

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:41

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un ameliyat edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.