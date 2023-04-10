Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden milli futbolcu Cenk Tosun'un durumu belli oldu.
Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.
Cenk Tosun
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında ufak bir yırtık tespit edildi.
beIN Sports'un haberine göre tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- AKP'nin listesi belli oldu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- Vekillerin yarısı değişti
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti