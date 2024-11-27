Beşiktaş'ta ayrılık mevsimi: İstifalar arka arkaya geliyor!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:16

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilmişti.

Onur Göçmez

BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

METE VARDAR'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar ise yaptığı açıklamada, "Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım" dedi.

Mete Vardar

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Okay Karacan'a Teşekkür Ederiz

Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."