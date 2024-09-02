Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş Joao Mario transferinde sona yakın!
Benfica'dan ayrılacak Joao Mario'nun Beşiktaş'a imza atmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario transferinde sona yakın olduğu iddia edili.
BENFICA İLE SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Joao Mario ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Benfica ile son görüşmeleri yapıyor. Haberde anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.
Joao Mario, Benfica kariyerinde 149 maça çıktı. Portekizli orta saha bu karşılaşmalarda 36 gol ve 26 asistlik skor katkısı verdi.
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