Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'tan Al-Musrati kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin Libyalı yıldız futbolcu Al-Musrati'ye forma şansı vereceği iddia edildi.

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'tan Al-Musrati kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:36

Süper Lig'de bu sezon son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı için ilk 11'ini kararlaştırdığı iddia edildi.

AL-MUSRATI İLK 11'E DÖNECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Serdar Topraktepe, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan Al-Musrati'ye Fenerbahçe karşılaşmasında forma verecek.

Öte yandan haberde siyah-beyazlı ekibin derbiye Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'i ile çıkacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.


Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #Al Musrati

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