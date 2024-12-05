Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'tan Al-Musrati kararı!
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin Libyalı yıldız futbolcu Al-Musrati'ye forma şansı vereceği iddia edildi.
Süper Lig'de bu sezon son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı için ilk 11'ini kararlaştırdığı iddia edildi.
AL-MUSRATI İLK 11'E DÖNECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Serdar Topraktepe, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan Al-Musrati'ye Fenerbahçe karşılaşmasında forma verecek.
Öte yandan haberde siyah-beyazlı ekibin derbiye Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'i ile çıkacağı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
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