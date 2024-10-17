Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesi güvenlik önlemleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde bazı güvenlik önlemleri aldı.

Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesi güvenlik önlemleri
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:20

UEFA Avrupa Ligi kapsamında önümüzdeki günlerde Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarların maçta yer alamayacağına dair bir duyuru geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

Lyon kulübü, Beşiktaşlı taraftarların maça katılamayacağına rağmen güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Fransız ekibinin Beşiktaş maçı öncesinde aldığı önlemler arasında;

- 58 bin kapasiteli stadyuma 30 bin kişi alınacak.

- Biletler herkese açık olmayıp son aylarda düzenli olarak gelenler bilet alabilecek.

- Biletlerin yeniden satışı yasaklandı.


Etiketler: #lyon #beşiktaş #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşım!

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşım!
Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'tan farklı galibiyet!

Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'tan farklı galibiyet!
Eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye Fransız talip!

Eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye Fransız talip!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler