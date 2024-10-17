Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesi güvenlik önlemleri

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:20

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:20

UEFA Avrupa Ligi kapsamında önümüzdeki günlerde Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarların maçta yer alamayacağına dair bir duyuru geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

Lyon kulübü, Beşiktaşlı taraftarların maça katılamayacağına rağmen güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Fransız ekibinin Beşiktaş maçı öncesinde aldığı önlemler arasında;

- 58 bin kapasiteli stadyuma 30 bin kişi alınacak.

- Biletler herkese açık olmayıp son aylarda düzenli olarak gelenler bilet alabilecek.

- Biletlerin yeniden satışı yasaklandı.