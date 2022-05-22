Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:53

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık seçimleri 29 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Pazar Günü Yapılacakhttps://t.co/Vd0JF3Bzfi — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 22, 2022

BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY

Beşiktaş'ta başkanlık için iki isim aday oldu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden aday olurken, Çebi'ye rakip olarak Fuat Çimen adaylığını koydu.