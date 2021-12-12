Beşiktaş'ta Carlos Carvalhal sesleri
Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim temaslarını sıklaştırdı. Listesinde birçok aday bulunan siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal oldu.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta gündeme yeni hoca adayları gelmeye devam ediyor.
Goal'ün haberine göre siyah beyazlıların eski teknik direktörlerinden Carvalhal, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adaylarından. Carvalhal 2011/12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Carlos Carvalhal aynı zamanda Brezilya takımlarıdan Flamengo'nun da teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
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