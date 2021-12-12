Beşiktaş'ta Carlos Carvalhal sesleri

Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim temaslarını sıklaştırdı. Listesinde birçok aday bulunan siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 12:01
Beşiktaş'ta Carlos Carvalhal sesleri
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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta gündeme yeni hoca adayları gelmeye devam ediyor. 

Goal'ün haberine göre siyah beyazlıların eski teknik direktörlerinden Carvalhal, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adaylarından. Carvalhal 2011/12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 

Carlos Carvalhal aynı zamanda Brezilya takımlarıdan Flamengo'nun da teknik direktör adayları arasında yer alıyor. 


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