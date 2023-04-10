Spor yazarları Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı: 'Uyumlu ve olgun'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:52

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 09:52

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Lemi Çelik: "Beşiktaş sahasında maça 1-0 geride başlamasına rağmen taraftarının büyük desteğiyle Giresunspor’u darmadağın etti. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in gelmesiyle taraftarının istediği topa sahip olan, topu rakibe vermeyen, çok pas yapan, kanatları iyi kullanıp merkezden etkili akınlar gerçekleştiren bir takım kimliğine büründü. Takım ruhu mükemmel hale geldi.

Aboubakar, Redmond, Cenk, Ghezzal, ligin en iyi hücum hattı. Hem kanatlardan rakibi çökertiyorlar hem de merkezden Redmond’la beraber sonuca gidiyorlar. Belli oldu ki bu yılın Talisca’sı, şova devam eden Redmond." (Cumhuriyet)

"UYUMLU VE OLGUN"

Gülengül Altınsay: "Eski Premier Lig oyuncuları Saiss, Redmond ve Masuaku, Şenol Hoca’ya rağmen ilk 11’deler. Redmond derbideki başarısının ardından, Saiss ise Talha sakat olduğundan. Masuaku ise Güneş, Umut inadından epeydir vazgeçtiğinden. Ama Saiss sağ stoperde. Ve Beşiktaş iyi başlıyor maça fakat pozisyonları değerlendiremiyor. İlk dakikalardan sonra Giresun özellikle sağ kanadından etkili olmaya başlıyor. Zaten Giresun hücumda iyi. İyi de bir kalecileri var. Giresun baskısının sonucunu 21’de Bajic’in golü ile buluyor. Sonra Cenk sakatlanıyor, Gedson oyuna giriyor, orta saha üçleniyor, Redmond sol kanada geçiyor. Yani Beşiktaş daha çok top yapacak, hızı azalacak ama Ghezzal daha etkili olacak demek bu. Nitekim önce penaltıdan sonra Ghezzal’ın asistinden gelen 2 golle Kartal 45+5’te öne geçiyor. Son vuruşlar ise Aboubakar’dan. Sonra Redmond şov başlıyor ve 54’te bir harika jenerik golü daha. Asist de Masuaku’dan. Bu bu ikili 70’te yeniden aynı şeyi denediler ama Ferhat’ı geçemediler. Sonuçta Premier Lig’den gelenlerin kaliteyi artırdığı daha enerjik ve uyumlu göründüğü maçtan Beşiktaş 3 golle 3 puanı alıyor." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: Beşiktaş, Süper Lig’de son beş haftadır üst üste galip geliyor. Maç başına yaklaşık 3 gol atıyor. Zaman zaman kötü oynuyor, bazen geriye düşüyor. Ancak bir şey değişmiyor: Her daim arzulu, her daim iştahlılar. Kolaya kaçmıyor, hatta çoğunlukla zoru deniyorlar. Dün Ghezzal’in ilk yarım saatte kaç pas hatası yaptığını, kaç fırsatı harcadığını sayamadım. Ama aynı Ghezzal o hataları yaptıktan dakikalar sonra bir mükemmel şutu direğe vuruyor, bir de asist yapıyor Aboubakar’a. Çünkü Şenol Güneş’in takımındaki herkes şunu biliyor: Güneş, yetenekli oyuncuyu seviyor. Hata yapmasına fırsat tanıyor. Bir hata, iki hata... Üçüncüde doğruyu yapıp katkı sağlayacağı inancını geçiriyor futbolcuya. O zaman da ortaya, Cenk gibi, Redmond gibi, Aboubakar gibi, Ghezzal gibi keyif veren performanslar çıkıyor." (Hürriyet)

"GEREKSİZ SÖZ DALAŞINA GİRİYOR"

Bilal Meşe: "Görüyoruz ki Beşiktaş’ın savunmasında Şenol Güneş bir türlü devamlılık sağlayamadı! “Tam rayına oturdu” diyoruz, o alanın gediklisi Tayyip Talha göze geldi, çapraz bağlarından sakatlandı, sezonu kapadı. Welinton diyoruz, o da kızarıyor. Yani kritik bölgede sürekli isimler değişiyor. Bu handikap Kartal’a sıkıntı yaşatıyor. İlk yarıda geriye düşen Kartal’ı biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle Aboubakar ayağa kaldırdı. Böylesi skorer bir oyuncuya kulp takmak için didik - didik etmenin anlamı yok! Bazen seyirciyle, bazen de rakipleriyle gereksiz söz dalaşına giriyor. Yapma kardeş... İşine odaklan, sararırsın, kızarırsın, bilesin! Hatayı affetmeyen kramponları var, ne yapsın?

Evet, Kartal 5’te 5 yaptı, zirve klasmanındaki yerini koruyor. Ayağını yere sağlam basıyor. İşin özeti, ev sahibi takım vitesi 5’e taktı, yoluna devam ederken, Trabzonspor deplasmanı için de moral - motivasyonunu üst seviyeye çıkardı." (Milliyet)

"KOMPLE BİR SANTRFOR"

Ali Gültiken: "Fenerbahçe maçından sonra doğal olarak Şenol hocanın tabelaya yazacağı ilk üç isim; Cenk, Aboubakar ve Redmond… Ghezzal'ı da bunlara ilave etmese eksik kalır diye düşündü ve Giresun maçına böyle başladı. Orta alanda Giresun'a göre bir eksik savunması düşük orta saha oyuncusu ile başlama tercihi ilk bölümde sıkıntı yaratsa da sonucu değiştirmedi. Aboubakar, her yönüyle komple bir santrfor. Hangi tip oyunu oynamak isterseniz isteyin, Aboubakar'la bu işi en üst seviyede yaparsınız. Kontrada da var, bireysel olarak beceriyle adam eksilterek hücum tarafında da var, ceza sahasına indirdiğiniz her topta vuruş özelliği ile de var. O yüzden Beşiktaş'ın hücum oyununu çok rahatlatıyor. Hem kendisi oynuyor hem de çevresindekileri işler hale getiriyor." (Sabah)

"ÖKÜZ GİBİ POZİSYONLARI GÖSTERMİYORLAR"

Erman Toroğlu: "Aboubakar ile rakibi depar atıyor, bir şeyler oluyor, Giresunlu oyuncu yerde kalıyor ve pozisyonun devamı gol oluyor. Maalesef TV başında ne olduğunu merakla bekliyoruz ama kameralar saçma sapan şeyleri gösteriyor. O pozisyon sosyal medyaya düşüyor. Aboubakar rakibine tokat mı yumruk mu geçiriyor. Bu pozisyon niye gelmez? Bunun başka açıları da vardır. İşte bunlar olunca insanın midesi bulanıyor. Herkes zaten öküz altında bir buzağı arıyor ama bırakın öküz altındaki buzağıyı koskoca öküz gibi pozisyonları göstermiyorlar. Sonra da milleti birbirine kırdırıyorlar. Eğer büyütülmüş gibi olan pozisyon doğruysa, Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerekir." (Sabah)