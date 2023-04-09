Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 23:45

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 23:45

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

3-1 kazandıkları karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran tecrübeli teknik direktör, İngiliz futbolcu Dele Alli konusuna değinirken gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçı ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii ki kağıt üstünde favoriydik. Bir sürprize, mucizeye izin vermemek gerekiyordu. Ancak, rakibimiz dirençli, inançlı, maçı asla bırakmayan bir takım. Biz maça iyi başladık ama rakip yüzde 100 tempoyla iyi çıkışlar yaptı, agresif tempoyla toplar kazandı. Biz o dönemde bocaladık. Cenk de o arada çıktı, devam etti orada. Kısa zamanda toparlandık ve 1-0'dan sonra 3-1 öne geçtik. Top kayıplarımız fazla oldu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum."

Dele Alli (solda)

DELE ALLI'NİN DURUMU

"Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli. 11'de, dışında kalan tüm oyuncuların kendi performansının üstüne çıkmadıkça burada olmalarının bir anlamı yok. Biz de onlara görev vereceğiz. Bocalayan olabiliyor zaman zaman. Onları da toparlayacağız inşallah."

"Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

"Cenk sakatlandı, doğru ama ne kadar sürer bilmiyorum. Yarın MR'ı çekilecek. Onu değerlendireceğiz. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi."

"Trabzonspor iyi, büyük bir kulüp. Geçen sezonun şampiyonu. Onlarla karşılaşacağız. Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. Hem kulüp, hem yönetim, hem takım özveriyle hazırlanmak zorundayız. Özel ve futboldan daha önemli bir durum. Çok insanımızı kaybettik. Atletico Madrid'e de teşekkür ediyorum. İnanın ki bu önemli bir jest. Biz de katkı yapmak durumundayız. Taraftarları bu maça bekliyorum. Hem iki iyi takımın maçını izlemek hem de depremzedelere yardım etmek için..."