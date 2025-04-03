Beşiktaş'ta Chamberlain - Emirhan tartışması!
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, Göztepe maçında kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.
Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.
Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #emirhan topçu #beşiktaş
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