Beşiktaş'ta Chamberlain - Emirhan tartışması!

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, Göztepe maçında kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Beşiktaş'ta Chamberlain - Emirhan tartışması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:06

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı.

Hakem Atilla Karaoğlan ve Beşiktaşlı futbolcuların araya girmesinin ardından tartışma daha fazla büyümeden engellendi.


Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #emirhan topçu #beşiktaş

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