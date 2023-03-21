Beşiktaş'ta Dele Alli çıkmazı! Veda için şart koştu...

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:04

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:04

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu Dele Alli için işler giderek kötüleşiyor.

Sezon başında büyük beklentilerle Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralanan Dele Alli, Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 831 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 3 golle katkı sağladı.

Dele Alli

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

Son olarak Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroya giremeyen oyuncu için İngiliz basını; "Dele Alli, sezon sounda İngiliz ekibi Everton'a geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2.2 milyon Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücret karşılığında sözleşme imzalanan Dele Alli ayrılmak için sezon sonuna kadar olan alacağının ödenmesini aksi takdirde kontratı bitene kadar antrenmanlara çıkmaya devam edeceğini yönetime iletti.

Mevcut şartlarda geri kalan maçlarda hiç oynamasa dahi yönetimin 26 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 350 bin Euro yani yaklaşık 47.9 milyon TL ödemesi gerekiyor.









