Beşiktaş'ta derbi mesaisi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla sona erdi.
Antrenmanı; TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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