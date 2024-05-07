Melih Saatçı yazdı: 'Muçi’nin müthiş golü Beşiktaş’a finali getirdi'

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda kendi sahasında Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 22:40
Melih Saatçı yazdı: 'Muçi’nin müthiş golü Beşiktaş’a finali getirdi'
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Beşiktaş olumsuzluklarla geçen kötü bir sezonda yine her şeye rağmen Türkiye Kupası’nda finale çıkmayı başardı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitme yolunda keskin bir virajı geçmiş oldu. İlk yarı da seyircisinin de baskısı ile karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş ,istediği net pozisyonları ilk bölümde yakalamakta zorlandı. Semih’in bir iki cılız pozisyonu dışında ilk yarı da önemli bir pozisyon olmadı. 

Ankaragücü belli ki teknik heyetinin de direktifleri ile karşılaşmaya çok sert başladı ve de zaman zaman da bu sertliği maçın hakemi öylece seyretti. Fifa kokartlı bir hakemin kafa kafaya çarpışılan iki pozisyonda oyunu hemen anında durdurmayıp oyunu devam ettirmesi anlaşılır gibi değildi. 

İkinci yarının başlarında Ankaragücü takımı Beşiktaş yarı sahasında daha etkili görünse de Mert’in kalesini gole kapatması Beşiktaş’ı rahatlattı ve üzerine Muçi’nin müthiş golü Beşiktaş’a finali getirdi.


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