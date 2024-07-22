Resmen açıklandı: Beşiktaş Can Keleş için anlaşma sağladı!
Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ardından Beşiktaş da Can Keleş'le ilgili yaptığı paylaşımla transferi resmen duyurdu.
Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş da Can Keleş'le anlaştığına dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Karagümrük'ün Can Keleş açıklaması şu şekilde:
"Kamuoyuna duyuru
Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz."
BONSERVİSİ VE MAAŞI
Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Can Keleş ise 21 milyon TL maaş kazanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Transferin resmileşmesinin ardından Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi.
Siyah-beyazlıların paylaşımı şu şekilde:
İçe katetmeye ''biraz'' erken başladı… ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024
Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş! ??#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/bCVM0Lr6vJ
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