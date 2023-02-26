Nihat Kahveci'den övgü dolu sözler! 'Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:36

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 10:36

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetini spor yorumcusu Nihat Kahveci yorumladı.

Fenerbahçe'nin oyununu TRT Spor'da değerlendiren Kahveci, sarı-lacivertlilerin rakibine karşı ilk dakikadan itibaren üstünlük kurduğunu vurguladı.

Kahveci, "Son maçlarda beklenenleri yapmıyor Konyaspor ama Konyaspor yeni hocasıyla 4 maçını da kazanamadı. Fenerbahçe maçın başından beri gösterdi favori olduğunu. Tek bir pozisyonu var Konyaspor'un onun dışında sadece Fenerbahçe oynadı" açıklamasını yaptı.

Enner Valencia

"VALENCIA'YI KAYBETMEMELİ"

Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini savunan Nihat Kahveci, "Valencia lige sanki hiç ara verilmemiş gibi gollerini atmaya devam ediyor. Sözleşme konusu da var ne olacak ne bitecek ama Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında hala iddiasını kaybetmediğini hissettirdiğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Öyle ya da böyle aradan önceki dönemde Galatasaray oynuyor kazanıyor ve bu baskıyla oynuyordu Fenerbahçe maçlarını. Bu maçta Fenerbahçe gösterdi ki sonuna kadar kovalayacağım ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğim diye" değerlendirmesinde bulundu.