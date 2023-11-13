Eski Beşiktaşlıdan Rumen kulübe yatırım!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:27

Beşiktaş'tan ayrılan iş insanı Serhan Çetinsaya'nın Romanya'da bir kulübe yatırım yapacağı iddia edildi.

ProSport internet sitesinde yer alan habere göre, bir grup Türk yatırımcı FC Universitatea Cluj'e ortak olmak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya ve Trabzonspor'un eski yöneticilerinden bir kişinin bu yatırımcılardan biri olduğu ileri sürüldü.

Serhan Çetinsaya (sağda)

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Türk yatırımcılar FC Universitatea Cluj Başkanı Radu Constantea ile görüşmelere başlandığı ve yaklaşık bir aydır devam ettiği kaydedildi.

Başkan Radu Constantea ile bir araya geldiği belirtilen Çetinsaya'nın, FC Universtatea Cluj ile Petrolul Ploiesti arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçı izlediği aktarıldı.

Bu arada Altaş Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı da olan Serhan Çetinsaya'nın şirketiyle ilgili yatırım amaçlı görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

"VAR Bİ' HAYALİMİZ"

Serhan Çetinsaya, Kruz stadyumunun içinden "Var bi' hayalimiz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

FC Universitatea Cluj, 16 maç sonunda topladığı 20 puanla Romanya Ligi'nde dokuzuncu sırada yer alıyor.