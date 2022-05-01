Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi iki cezalı

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:50

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza cezası nedeniyle, Domagoj Vida ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymedi.

Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ve Umut Meraş ile Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, ligde bir önceki maçta Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Vida, Josef de Souza, Pjanic ve Güven Yalçın yerine Kayserispor karşısında Serdar Saatçi, Atiba, Emirhan İlkhan ve Larin'i sahaya sürdü.

MONTERO VE ROSIER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta Francesco Montero 60. ve 82. dakikalardaki sarı kartların ardından oyun dışı kaldı. Valentin Rosier ise 76. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İki isim de haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde Siyah Beyazlılar'ı yalnız bırakacak.