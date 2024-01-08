Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ta önemli eksik!
Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol takımımızın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede geçirdiği kafa travması nedeni ile takip ve sahaya dönüş süreci devam eden futbolcumuz Necip Uysal, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır."
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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