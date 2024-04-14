Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin
Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda bu karar sonrası sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.
Serdar Topraktepe, Rıza Çalmbay sonrası Santos gelene kadar da görevi yürütmüştü. Serdar Topraktepe yönetiminde ligde 3 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.
Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe ile aldığı sonuçlar şu şekilde;
Hatayspor 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
Rizespor 0-4 Beşiktaş
SEZONUN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş, sezonun kalan bölümünde ligde 6 maça çıkacak. Siyah-beyazlı takımda Serdar Topraktepe, bu karşılaşmalarda takımın başında olacak.
Serdar Topraktepe, kupada ise yarı finalde Ankaragücü ile oynanacak iki maçta takımın başında görev yapacak. 47 yaşındaki çalıştırıcı, takımı finale çıkarma başarısı gösterirse finalde de takımın başında olacak.
BEŞİKTAŞ'IN LİG MAÇLARI
Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ın başında ligde çıkacağı maçlar şu şekilde;
Beşiktaş - Ankaragücü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor
Alanyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Hatayspor
Kasımpaşa - Beşiktaş
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