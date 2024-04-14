Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:23
Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin
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Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda bu karar sonrası sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.

Serdar Topraktepe, Rıza Çalmbay sonrası Santos gelene kadar da görevi yürütmüştü. Serdar Topraktepe yönetiminde ligde 3 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe ile aldığı sonuçlar şu şekilde;

Hatayspor 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Rizespor 0-4 Beşiktaş

SEZONUN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş, sezonun kalan bölümünde ligde 6 maça çıkacak. Siyah-beyazlı takımda Serdar Topraktepe, bu karşılaşmalarda takımın başında olacak.

Serdar Topraktepe, kupada ise yarı finalde Ankaragücü ile oynanacak iki maçta takımın başında görev yapacak. 47 yaşındaki çalıştırıcı, takımı finale çıkarma başarısı gösterirse finalde de takımın başında olacak.

BEŞİKTAŞ'IN LİG MAÇLARI

Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ın başında ligde çıkacağı maçlar şu şekilde;

Beşiktaş - Ankaragücü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

Alanyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Hatayspor

Kasımpaşa - Beşiktaş


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