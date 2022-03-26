Beşiktaş'ta görevi bırakan Önder Karaveli'den ilk açıklama
Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminin başlamasından sonra altyapıya geri dönen Önder Karaveli Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Karaveli, Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısını paylaştı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael teknik direktörlük için imzasını atarken Önder Karaveli, Altyapı Koordinasyon Antrenörü oldu. Karaveli'nin A Takım bünyesinde olmayacağı açıklandı.
Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Önder Karaveli ile siyah-beyazlılar 18 karşılaşmada 9 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Bugün koltuğunu Valerien Ismael'e devreden Karaveli, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.
Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" şarkının çaldığı paylaşımda kendisinin de Beşiktaş'ta görevinin başındaki bir fotoğrafı yer aldı.
"ÖNDER HOCA BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ İÇİN GÖREVİ BIRAKMAK İSTEDİ"
Valerien Ismael için yapılan basın toplantısında Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli hakkında konuştu. Çebi, "Önder hocaya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtladı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi. Hocamız, Beşiktaş'ın menfaatleri için görevi bırakmak istedi. Sergen Hoca da Beşiktaş'ın önünü açabilmek için görevini bıraktı. İkisi de kendilerini Beşiktaş'ın çok önünde gördüklerini gösterdiler. Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz" dedi.
İlgili Haberler
- Bild gazetesinden Mesut Özil iddiası
- Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli: Jin-ho Jo!
- Fenerbahçe Beko, 15. yenilgisini aldı! Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko
Video Haberler
- 'Baskın seçim olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
En Çok Okunan Haberler
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan arıcılara ilave şeker arzı
- Ayrılığın ardından Önder Karaveli'den ilk açıklama!
- Kayseri’de maden ocağında göçük: 2 kişi altında kaldı
- Ünlü davulcu yaşamını yitirdi
- Sinan Kaloğlu: Son 8 maçtaki 24 puana talibiz
- MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?
- Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi için kritik gün!
- Instagram'a 3D reklam özelliği geliyor
- Hayranlıkla izlediğimiz Tarantino hangi filmleri seviyor