Beşiktaş'ta görevi bırakan Önder Karaveli'den ilk açıklama

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:29

Beşiktaş'ta Valerien Ismael teknik direktörlük için imzasını atarken Önder Karaveli, Altyapı Koordinasyon Antrenörü oldu. Karaveli'nin A Takım bünyesinde olmayacağı açıklandı.

Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Önder Karaveli ile siyah-beyazlılar 18 karşılaşmada 9 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Bugün koltuğunu Valerien Ismael'e devreden Karaveli, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.

Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" şarkının çaldığı paylaşımda kendisinin de Beşiktaş'ta görevinin başındaki bir fotoğrafı yer aldı.

"ÖNDER HOCA BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ İÇİN GÖREVİ BIRAKMAK İSTEDİ"

Valerien Ismael için yapılan basın toplantısında Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli hakkında konuştu. Çebi, "Önder hocaya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtladı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi. Hocamız, Beşiktaş'ın menfaatleri için görevi bırakmak istedi. Sergen Hoca da Beşiktaş'ın önünü açabilmek için görevini bıraktı. İkisi de kendilerini Beşiktaş'ın çok önünde gördüklerini gösterdiler. Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz" dedi.