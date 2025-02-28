Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat için bazı kongre üyeleri "kesin ihraç" talebiyle dilekçe yazıp yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"
Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ise yaptığı açıklamada, "Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.
Hasan Arat'ın, kulübün 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına da katılması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den stat isim sponsorluğu için açıklama
- Galatasaray'dan Okan Buruk için itiraz!
- Solskjaer için Manchester United iddiası
- Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke'ye son veda
- Drenthe'den yıllar sonra gelen itiraf
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!
- Pique'den futbolu değiştirecek öneri!
- Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında!
- Solskjaer'den Mourinho sorusuna cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Öcalan’ın çağrısı sonrası TKP’den açıklama
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!