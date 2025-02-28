Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:52

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:52

Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ise yaptığı açıklamada, "Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

Hasan Arat'ın, kulübün 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına da katılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.