Beşiktaş'ta iki isim yolcu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Faslı futbolcu Romain Saiss ile Fransız Valentin Rosier'in takımdan ayrılacaklar listesinde başı çektiği kaydedildi.
Beşiktaş’ta yeni sezonun kadro planlaması başladı.
Saiss’le İngiltere Premier Lig’den bazı takımların ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Saiss’in sezon sonu iyi bir bonservis karşılığında ayrılmasına izin verilmesi bekleniyor.
Romain Saiss
4.8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Güneş’in son dönemde yedek bıraktığı Rosier için de ayrılık ihtimali yüksek. Eski performansından uzak kalan Rosier’i Fransa, İtalya ve Portekiz’den bazı takımlar takipte.
Valentin Rosier (solda)
Beşiktaş, 4.8 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı Fransız futbolcuyu en az zararla elden çıkarmayı planlıyor.
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