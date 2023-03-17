Beşiktaş'ta iki isim yolcu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:35

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:35

Beşiktaş’ta yeni sezonun kadro planlaması başladı.

Saiss’le İngiltere Premier Lig’den bazı takımların ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Saiss’in sezon sonu iyi bir bonservis karşılığında ayrılmasına izin verilmesi bekleniyor.

Romain Saiss

4.8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Güneş’in son dönemde yedek bıraktığı Rosier için de ayrılık ihtimali yüksek. Eski performansından uzak kalan Rosier’i Fransa, İtalya ve Portekiz’den bazı takımlar takipte.

Valentin Rosier (solda)

Beşiktaş, 4.8 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı Fransız futbolcuyu en az zararla elden çıkarmayı planlıyor.