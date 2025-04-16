Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıpları oynuyor.
Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan İtalyan golcü Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıplara karıştı.
2025 yılında sahaya çıktığı maçlarda sadece 4 kez gol sevinci yaşayabilen Immobile, beklentilerin bir hayli altında kaldı.
SOLSKJAER'İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Sabah'ın haberine göre; forvetteki formasını da kaybetmeye başlayan İtalyan futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözünden düştü.
PERFORMANSI
Siyah beyazlı formayla 36 maçta görev alan Immobile, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #Ole Gunnar Solskjaer
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