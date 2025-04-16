Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!

Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıpları oynuyor.

Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:29

Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan İtalyan golcü Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıplara karıştı.

2025 yılında sahaya çıktığı maçlarda sadece 4 kez gol sevinci yaşayabilen Immobile, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

SOLSKJAER'İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre; forvetteki formasını da kaybetmeye başlayan İtalyan futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözünden düştü.

PERFORMANSI

Siyah beyazlı formayla 36 maçta görev alan Immobile, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi. 


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #Ole Gunnar Solskjaer

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