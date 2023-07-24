Beşiktaş'ta Jean Onana ile Daniel Amartey ilk antrenmanına çıktı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de antrenmanda yer aldı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:22
Beşiktaş'ta Jean Onana ile Daniel Amartey ilk antrenmanına çıktı
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 Beşiktaş Futbol A Takımı, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda yeni Jean Onana ile Daniel Amartey de yer aldı.

ÇİFT İDMANLA DEVAM EDECEK

Isınma ve istasyon koşuları, esneme hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.


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