Beşiktaş'ta Jean Onana ile Daniel Amartey ilk antrenmanına çıktı
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş Futbol A Takımı, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda yeni Jean Onana ile Daniel Amartey de yer aldı.
ÇİFT İDMANLA DEVAM EDECEK
Isınma ve istasyon koşuları, esneme hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- ‘3 hafta içinde... '
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Konakcı gericiliği savundu, Kadıgil'i hedef gösterdi!
- Gelmezse durduracaklar!
- İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler