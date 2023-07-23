Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Ceyhun Kazancı'dan istifa kararı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:50

Güncelleme: 23.07.2023 - 09:50

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, istifa kararı aldığını açıkladı.

Ceyhun Kazancı, NTV Spor muhabiri Övünç Özdem'e, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım" açıklamasını yaptı.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Genel Müdür olarak göreve getirilmiş ve 13 Ocak 2022 tarihinde Sportif Direktör olarak siyah beyazlı kulüpte görev almıştı.

Beşiktaş taraftarı, transfer döneminde yıldız isimlerin transfer edilmemesi nedeniyle sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya tepki göstermişti.