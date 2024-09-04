Beşiktaş'ta Joao Mario gelişmesi: TFF'ye bildirildi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Mario'nun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'nun lisansını çıkarttı.
Siyah-beyazlı takım, Portekizli oyuncu ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.
4 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.
RAFA SILVA İLE OYNADI
Mario, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva ile de eski takım arkadaşı.
Benfica'da üç sezon boyunca birlikte ter döken ikili, Portekiz Milli Takımı'nda da beraber top koşturdu.
JOAO MARIO KİMDİR?
Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.
Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.
2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.
441 MAÇTA 145 GOLE KATKI
Joao Mario geçen sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi.
Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti.
Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.
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