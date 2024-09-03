Beşiktaş'tan transfer itirafı: 'Teklif yapmak üzereydik ama...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:45

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:45

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok güzel bir start verdik. Ligde 3'te 3 yaptık. Avrupa'da gruplara kaldık. Ligi 2 kupa ile tamamladık. O kadar kötü bir sezonun ardından 2 kupa muazzam oldu. Burada yeni transferlerin etkisi vardır ama ben en büyük payı hocamıza vermek istiyorum. Hocamız takım içerisinde çok güzel bir kimya yarattı."

"GEDSON YENİ TRANSFER GİBİ"

"Hocamıza büyük pay vermek ve teşekkür etmek istiyorum. Sakatlıklarla da çok fazlaydı. Mevcut oyuncularımızı tekrar motive etti, sahanın içine çekti. Gedson'a bakıyoruz, resmen yeni transferimiz bizim için"

"Taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Gerek Süper Kupa maçındaki performansı gerek Lugano maçındaki performanslar, Sivasspor maçındaki muhteşem durumları, takımı ateşliyor. Dünya yıldızları bile hayranlıklar taraftarı izliyor. Rafa, "Benimle ilgili ilk defa beste yapıldı" diyor. Yeni oyuncularımız gelir gelmez adapte oldu takıma. Hocamız ve taraftarımızın desteğiyle birlikte çok güzel bir kimya oluştu."

JOAO MARIO TRANSFERİ

"En son Joao Mario'yu indirdik orta saha ve kanat olarak. Tüm taraftarımızın içi rahat olsun. Tüm transferler, hocamızın bir veya ikinci tercihi oldu. İlk tercihimiz Angelo'ydu ama onu alamadık. Araplar devreye girdi ve 25 milyon euro'ya aldılar. Hızlı bir toplantı yaptık. Hocamız Mario'yu istediğini söyledi. O yüzden Mario'yu indirdik. Taraftarımız müsterih olsun. Hocamızın istemediği, panik transferine imza atmadık. Zaten bunu ilk geldiğimizden bu yana söylüyorduk"

TEL AVIV MAÇI AÇIKLAMASI

Yücel, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacak iddiasına ilişkin şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla ilgili düşüncemiz hiçbir şekilde değişmedi. Çekiniyorlarsa buraya gelmekten turnuvadan çekilsinler demiştim. Seve seve gelecekler, biz de onları ağırlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın, onları krallar gibi ağırlarız. Herhangi bir girişimde bulunmamalarını diliyorum. Ederlerse tüm imkanlarımızı seferber edip biz de kendi lobi faaliyetlerimizi yapmaktan çekinmeyiz."

"HADJAM İLE İLGİLENDİK"

"Young Boys'un sol beki Jaouen Hadjam ile ilgilendik, oyuncuyla ilgilendik, temasa geçtik. Teklif yapmak üzereydik ama teklif yapamıyoruz çünkü maliyeti zorunlu satın alma ile 4.5-5 milyona geliyor. 21 yaşında çok iyi bir sol bek. Ama bunun maliyeti 4.5-5 milyon Euro gözükse de maliyeti o kadar değil çünkü Chamberlain'e 6.5 milyon Euro vermemiz lazım ki feshedelim. Oyuncunun maliyeti otomatikman 11-12 milyona geliyor alabilmemiz için. Bu anlamda elimiz kolumuz bağlı kaldı"

AYRILIK SORUSUNA YANIT

Yücel, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlgili arkadaşlar görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yollarımızı sorunsuz ayırdığımız yabancılarımız oldu ama bu oyuncular kulüp de bulsak bir şekilde gitmek istemiyor."

"Transferde bir hamle olması için mucize olması lazım. Oyuncu göndermeyle ilgilenen arkadaşlardan olumlu haber gelirse transfere yönelebiliriz ama bizim elimizde olan bir şey yok"