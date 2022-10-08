Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Giresunspor uyarısı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, bugün deplasmanda karşılaşacakları Giresunspor mücadelesi öncesi oyuncularına uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:33
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Giresunspor uyarısı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçı öncesinde öğrencilerini uyardı. Fransız çalıştırıcı, son üç maçta 7 puan kaybettiklerine dikkat çekti ve oyuncularından galibiyet istedi.

"DERBİDEKİ SON BÖLÜMÜ MAÇA YAYALIM"

Şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Giresunspor maçından sonra Trabzonspor ile karşılaşacak. Milliyet'in haberine göre 2 maçta 6 puan isteyen Ismael, "Bu iki karşılaşmada alacağımız sonuçlar çok önemli. Fenerbahçe derbisindeki son bölümü, tüm maç boyunca tekrarlamalıyız" ifadesini kullandı.

GİRESUNSPOR'UN EKSİK YÖNLENRİNİ ANLATTI

Rakipleri Alanyaspor'un güçlü ve zayıf yanlarını da öğrencilerine anlatan Ismael, Giresunspor'u son 2 maçta yenemediklerini de hatırlattı. Ismael, rakiplerinin kolay gol yemediğine vurgu yaparken 90 dakika çok dikkatli olmaları gerektiğini de dile getirdi.  


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