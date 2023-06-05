Beşiktaş'ta Nathan Redmond belirsizliği

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:26

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:26

Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

İngiliz basınına röportaj veren Redmond, “Geçen yaza göre şu anda çok daha iyi bir zihinsel rahatlığa sahibim. Burada mı devam edeceğim ayrılacak mıyım bilmiyorum ama yazın serbest bir oyuncu olarak önüme çıkan seçenekleri değerlendireceğim” dedi.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in kalmasını istediği Redmond’a yeni sözleşme sundu ve yanıt bekliyor.