Spor yazarları, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını yorumladı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:12

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:12

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla geçti. Spor yazarları Beşiktaş'ın performansını yorumladı.

"KENDİSİNE YAKIŞACAK VEDA"

Adnan Dinçer | Şenol Güneş geldikten sonra Beşiktaş toparlandı, kadrosu oturdu, bir oyun planı oluştu, takımı tamamlayan isimlerin beklenen performansı göstermesiyle Siyah-Beyazlılar ligin iyi futbolla birlikte gollerini sıralayan ekibi oldu. Bu gelişmede Aboubakar ve Cenk’in fırsatçılığıyla birlikte orta alanda Gedson Fernandes’in çalışkanlığı yanında takım savunması anlayışı etkili oldu. Beşiktaş’ta Muleka’nın ağır kalışı ve takım temposuna uyum sağlayamaması dikkat çekti. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz; Beşiktaş geç gelen formu ile şampiyonluğa erişemese de iyi futboluyla taraftarlarını ve gelecek yılın hazırlığını yapacak teknik kadronun işini kolaylaştırdı. Bir söz de efsane Atiba’ya... Tecrübeli isim son dakikalarda oyuna girip golünü attı. Böylece Beşiktaş’a ve kendisine yakışacak vedasına bir adım daha yaklaştı. (Cumhuriyet)

"ŞENOL GÜNEŞ TEDRİSATINDA GELİŞİYOR"

Ali Ece | Şenol hoca için takım oyununun olmazsa olmazları vardır. Bunlardan birisi oyunun akıcılığıdır. Pasın kısa veya uzun olmasından daha belirleyici olan progresif yani takım oyunu kalitesini geliştirecek cinsten olmasıdır. Skoru 3- 0’a getiren golde “O pas”tan iki tane birden gördük. Gedson, asistin asistini yaparken Şenol Güneş’in istediği yerdeydi. Daha önce çok çalışkan, güçlü ve zeki olmasına rağmen tabelaya gol asist katkısı o özelliklerine oranla düşük kalan Portekizli orta saha, Şenol Güneş tedrisatında ofansif açıdan da gelişmeye devam ediyor. Şenol Güneş oyunculara neler yapabileceklerini çok net anlatabilen bir hoca. Yoksa Valerien Ismael döneminde bizzat gördüğümüz gibi başka bir santrforla beraber Cenk’i direkt santrfor mevkisinde oynatmadan bu kadar verimli kullanabilmek her teknik direktörün harcı değil. Cenk’in, Şenol Güneş tedrisatında Everton’a ne kadar yüksek bir bonservis bedeliyle gittiğini unutmayalım. O yüzden Beşiktaş yönetimi ne yapıp yapıp Gedson’u minimum bir yıl daha Şenol Güneş yönetiminde tutmalı. (Fanatik)

"BEŞİKTAŞLILARI HEYECANLANDIRIYOR"

Cem Dizdar | Ligi kaçıncı sırada bitireceğinden bağımsız olarak seneye Şenol Güneş ile girilecek olması moral değerler açısından Beşiktaşlılar'ı heyecanlandırıyordur şüphesiz. Ligin düşük oyun seviyesi nedeniyle takımda kalacak işlevsel oyuncuların bir yaş daha alacak olmalarını çok az insan önemseyecektir. Avrupa’nın en yüksek yaş ortalamalı takımlarının liginde oyun gelişiminden çok, kim kimi alacak borsasına takılı kalacak çoğumuz. Önce 'Bizim transferler' kazanacak sonunda ise hep birlikte kaybedeceğiz yıllardır olduğu gibi… (Fanatik)

"ISMAEL İLE VAKİT KAYBETMESEYDİK"

Attila Gökçe | Son iki haftaya “şampiyon adayı” olarak girmediyse Beşiktaş, elbette sorulur o soru: “Nerde kaldın gün doğumu?”Gün doğumundan kastımız Şenol Güneş’in Beşiktaş’a dönmesi, kolları sıvayıp iş başı yapması... Beşiktaş’a dokunuşu, ilk sayfaların çöpe atılışı, hikayenin yeniden yazılışı, baştan okunuşu! Şenol Hoca’ya sorsak da yanıtlamazdı… Malum ya dün, ceza gördüğü, pek de haksız olmadığı bir durum karşısında “susma hakkını” kullanıyordu Güneş. Sorunun yanıtını Başkan Ahmet Nur Çebi biliyordu. Belki de şunları söylüyordu: ”Valerien Ismael’le vakit kaybetmeseydik… Hocayı baştan getirseydik, şimdi belki de şampiyonduk…” Her neyse… Kasımpaşa deplasmanında da bol gollü galibiyet serisini sürdürdü Beşiktaş… (Milliyet)

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ"

Bilal Meşe | Beşiktaş’ın en büyük özelliği, eksiği, sakatı ve de cezalısı olmasına karşın, rakip kim olursa olsun, oyun anlayışı kazanma üzerine kurulu. Bu meziyet, kuşkusuz Şenol Güneş’in işbaşı yapmasıyla ortaya çıktı. Örneğin dünkü maç... Galatasaray ipi göğüslemiş, yani büyük hedef kaçmış, psikolojik olarak frene basarsınız di mi? Ne var ki Kartal’da öyle vites küçültme, geriye atma yok, hep 5’e takıyor. Bu bir farkındalık... Ancak savunma güvenliğini de elden bırakırsanız, rakibin iştahını kabartırsınız, kalenizde iki golü de görürsünüz! Fakat, kalesinde baskı görse de, rakibine pozisyon verse de fark etmiyor. Üçüncü bölgede öyle kramponlar var ki, savunmaların korkulu rüyası adeta... Yeter ki pozisyon bulsun affetmiyorlar. Örneğin Cenk Tosun, Aboubakar, arada sürpriz isimlerden Gedson ve Tayfun Bingöl... Attıkları gollerle Kartal’ı sırtlayan isimler oldular. (Milliyet)