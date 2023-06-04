Anderson Talisca'dan Beşiktaş mesajı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:37
Anderson Talisca'dan Beşiktaş mesajı
Abone Ol google-news

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde yeniden Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen Brezilyalı yıldız, 2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta taraftarın sevinç yaşadığı bir video paylaştı. Talisca, bu paylaşıma, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini yazdı.

Talisca bu paylaşımına kalp emojisi de ekledi ve Beşiktaş'ı etiketledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu. 


anderson talisca beşiktaş al nassr

İlgili Haberler

Spor yazarları, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını yorumladı

Spor yazarları, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını yorumladı
Cenk ve Aboubakar atıyor, Beşiktaş kazanıyor! Kasımpaşa 2-5 Beşiktaş

Cenk ve Aboubakar atıyor, Beşiktaş kazanıyor! Kasımpaşa 2-5 Beşiktaş
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yönetimden 5 transfer istedi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yönetimden 5 transfer istedi

En Çok Okunan Haberler