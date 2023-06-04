Anderson Talisca'dan Beşiktaş mesajı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini kullandı.
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
Son dönemde yeniden Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen Brezilyalı yıldız, 2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta taraftarın sevinç yaşadığı bir video paylaştı. Talisca, bu paylaşıma, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini yazdı.
Talisca bu paylaşımına kalp emojisi de ekledi ve Beşiktaş'ı etiketledi.
Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu.
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