Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 5 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 07:00

Beşiktaş’a kötü haber geldi. Siyah-Beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı. 7 gün karantinada kalacak olan Karaveli ve 5 futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayacak. Beşiktaş’ta daha önce Ghezzal, Serdar, Necip, Oğuzhan, Salih, Can ve Güven’in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı, Mehmet Topal ise semptom göstermişti. Rizespor maçında takımın başında Karaveli’nin yardımcısı Serdar Topraktepe olacak.

ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı. Ancak TFF, erteleme talebini reddetti. TFF’nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde karşılaşmaların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Beşiktaş açısından şu an için 9 kişinin altına düşme ve hükmen mağlubiyet riski bulunmuyor.

EKŞİ: GENÇLERE DESTEK OLALIM

17 yaşındaki Emirhan İlkhan’ın Süper Kupa performansı bir kez daha gözlerin Beşiktaş özkaynak düzenine çevrilmesini sağladı. Siyah-Beyazlı kulübün altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, “Farklı yaş gruplarında çok yetenekli çocuklarımız var. Her sene artan sayıda yukarıya oyuncu vererek devam edeceğiz. Kulüplerimizin kurtuluşu buradan geçiyor. Bu gençleri bir iki maça bakıp çok fazla da abartmamak gerek. Daha yolun çok başındalar” dedi.

