Beşiktaş'ta sakatlık... Genç futbolcu oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Sakaryaspor ile oynanan özel maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:30
Beşiktaş'ta sakatlık... Genç futbolcu oyuna devam edemedi!
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Süleyman Seba anısına oynanan özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine, Gökhan İnler oyuna dahil oldu.


Yakup Arda Kılıç beşiktaş sakatlık sakaryaspor

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