Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi!
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Emirhan Topçu oyundan çıktı.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Emirhan, daha sonra 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'tan sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Etiketler: #emirhan topçu #beşiktaş #sakatlık
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