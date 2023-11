Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Rebic'in performansı galibiyet olarak döndü'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:00

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

"Muleka’ya asisti Frankfurt model Rebic klasındaydı. Muleka da neden oynatılınca sadece merkezde oynatılması gerektiğini gösteren kalitede bir son vuruşlar golü attı. Beşiktaş rakip ceza alanında etkili şekilde topla buluşurken savunmada da önceki maçlara göre daha derli topluydu. Hakemlerin saçmasapan atladıkları Bakhtiyor’un sakatlığı ve yerine giren Ghezzal’ın sakatlanıp çıkması başka bir günde saha içinde krize dönüşebilecekken Rıza Çalımbay sakin kişiliğimle harmanladığı tecrübesiyle krize dönüşmeden sorunu eldeki imkanlar ölçüsünde çözdü." (Ali Ece - Fanatik)

"SIKINTILI SÜREÇ HENÜZ BİTMİYOR"

"Dünkü maçın yıldızı bence Rebic… Artık süreklilik ve devamlılık bekliyoruz. Muleka’nın attığı o güzel golden sonra tempo yükseliyor. Topu kapma savaşı yoğunlaşıyor. Başakşehir’in beraberlik baskısı bunaltıyor. Kalede Mert olunca bu baskıdan kurtulmak mümkün oluyor. Neyse, geçmiş olsun… İlk vartayı atlatan Rıza Hoca’ya da Beşiktaş’a da… Sıkıntılı süreç henüz bitmiyor… Çağdaş Hoca’nın da Başakşehir’de operasyon yapması, duruma müdahale etmesi gerekiyor. Sabır diliyoruz. Onlara da geçmiş olsun." (Attila Gökçe - Milliyet)

"REBIC'IN PERFORMANSI GALİBİYET OLARAK DÖNDÜ"

"Geldiği günden beri beklenen etkili performansının tamamı olmasa bile büyük bir bölümüyle sahadaydı. Rebic'in bu performansının karşılığı Beşiktaş'a galibiyet olarak döndü. Takımı önde tutabilmek, rakibi tehdit edebilmek özellikle iç saha maçlarında her zaman çok önemlidir. Rebic dün sahada isteyen ve rakibi tehdit eden bir oyuncu olarak Beşiktaş taraftarının arzuladığı şeyleri sahaya yansıttı. Güven duygusu her zaman hayatın her alanında en önemli şeydir. Futbol için de geçerlidir… Oyuncu kendini güvende hissettiği süre içerisinde kafasını, motivasyonunu %100 sahaya verebilir. Dün de öyle oldu… Beşiktaş'ta derin kırılmaların sonuna gelinmiş olması, Rıza Hoca gibi camiaya, taraftarlara ve oyunculara güven yaratacak birinin kulübede olması futbolcuları da rahatlattı. Başakşehir gibi her zaman tehlike yaratabilecek bir rakibi açmakta zorlanmadı." (Ali Gültiken - Sabah)

" NECİP UYSAL, BEŞİKTAŞ'IN RIZA ÇALIMBAYI'DIR"

"Beşiktaş ise 10-15 dakikalık baskısız oyunla maçı kazandı. Bundan sonra Beşiktaş takımı ve tribünleri için yolu gösteren pankart da eski "eski açık" ile eski "maraton" tribününe gerilmişti; "Sahaya odaklan". Bundan sonra öyle ya da böyle oynamanın tadına varmak, rakibe ve kendine saygı duymak… Ve en önemlisi, bilir bilmez konuşan onca insana kulak tıkayıp Necip Uysal’ın kıymetini bilmek. Unutmayın Necip gayrettir… Necip çabadır… Necip mucize beklemeyip, çalışmaktır. Necip Beşiktaş’tır!.. Bir zamanlar Metin, Ali, Feyyaz’ın gölgesinde kalsa da Beşiktaş’ın Rıza Çalımbay’dır Necip Uysal…" (Cem Dizdar - Fanatik)