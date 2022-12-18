Beşiktaş'ta Welinton'a şans doğdu

18 Aralık 2022 Pazar, 12:42

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Antalya kampını noktalarken savunmasında yaşayabileceği probleme çözüm arıyor.

Güneş, kamp boyunca defanstaki problemleri aşabilmek için alternatif çözümler üretmeye çalışırken bu konuda Tayfur Bingöl kilit isim oldu. Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlılarda gönderilmesi düşünülen Welinton'a şans doğdu. Fas Milli Takımı ile birlikte iyi bir Dünya Kupası geçiren Saiss'in sakat olarak dönecek olması savunmada Şenol Hoca'nın elini kolunu bağladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FARKLI 11

Sağ bekte yer alan Rosier ile sorunların daha ciddi boyutlara ulaşması, sol bekteki Masuaku'nun müzmin sakatlığının zaman zaman nüksetmesi, ideal 11'de değişiklik yapılacağının sinyalini verdi.

Haberde, stoperde Tayyip Talha'nın yanında Welinton'un oynayacağı belirtildi. Emrecan'ın yeterli gözükmediği ifade edilirken yedek olarak Necip ile Montero gösterildi.

Şenol Güneş'in bu nedenlerden ötürü 21 Aralık'ta oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfaspor maçında farklı bir 11 çıkarması bekleniyor.