Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Amir Hadziahmetovic açıklaması

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:37

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 23. haftadaki Sivasspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Zemin hakkında konuşan Güneş, "Zemini incelemek önemli değil, saha şartları olumsuzdu. Bu yeni bir şey değil. Şartlar böyle, böyle karar verilmiş. Bizim yapacağımız iş şartlar ne olursa olsun maçı kazanmak için oynamak. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tempomuzu, oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız kazanmaya yakın olacağımızı düşünüyoruz. Her maçımız final. 3 puana ihtiyacımız var" dedi.

Amir Hadziahmetovic

HADZIAHMETOVIC İLK 11'DE

Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic hakkında konuşan Güneş, "Eksikler, artılar bunlar işin doğasında var. Bunlar tabii konuşulabilir ama bizim gündemimizde maça çıkarken bunlar yok. Ghezzal, sakatlık olarak bir sorunu yok ama geldiğinde ne gibi sorunlar çıkacağını bilmiyoruz. Bugün saha koşullarında zor olabilir. Amir'in bir sorunu yok, takımla idman yapma sıkıntısı yok. Orta sahada böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu için oynattık" ifadelerini kullandı.