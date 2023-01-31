Beşiktaş'a Karagümrük engeli: Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:03

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 22:09

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golü 33. dakikada Cenk Tosun'dan gelirken Fatih Karagümrük'ün golünü kaydeden isim ise 49. dakikada Ozdoev oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken ligde 39 puana yükseldi. Karagümrük ise puanını 23'e çıkardı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Deneyimli teknik direktör, Fatih Karagümrük karşısında bu oyuncuların yerine kart cezalarını tamamlayan Valentin Rosier ile Nathan Redmond'a görev verdi.

PENALTI BEKLENTİSİ, DİREKTEN DÖNEN ŞUT VE GOL

Dengeli başlayan ilk yarıda Karagümrük, 21. dakikada Borini'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR'ın incelemesi sonrası hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Şansalan, pozisyona devam kararı verdi.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde ise Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ve top üst direkten oyun alanına döndü.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun ortasında kafalardan seken topu kale ağzında önünde bulan Cenk'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Cenk Tosun, Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı 9 maçta 8. golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

KARAGÜMRÜK GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş ikinci yarıya Aboubakar - Muleka ve Redmond - Berkay Vardar değişiklikleriyle başladı ancak kalesinde golü görmekten kurtulamadı.

İkinci yarıya ev sahibi Karagümrük adeta golle başladı. 49. dakikada hızlı gelişen hücumda Borini, topu indirdi, ceza alanı önünde topla buluşan Ozdoev'in vuruşu ağlarla buluştu.

Golün ardından ise Beşiktaş, oyuna dengeyi getirmek istese de kalesinde pozisyonlar verdi.

SON DAKİKALARDA HEYECAN

Beşiktaş ikinci yarıda gol bulmak için yüklenirken kalesinde hızlı hücumlarla pozisyon verdi. 76. dakikada yaşanan pozisyonda Karagümrük'ten Diagne, ceza alanı içinde hareketlendiği anda yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.