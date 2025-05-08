Beşiktaş'ta Serdal Adalı iki ayrılığı açıkladı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:32

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:32

Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve projelerini anlattı.

Adalı, toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına transferler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

DEMİR EGE AÇIKLAMASI

"Rio Ave, Demir Ege'yi alacak. Anlaşmışlar başka kulüple, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar."

"Bu şekilde takip ettiğimiz tam 20'ye yakın oyuncu var. Bir tanesinin menajeriyle buraya gelirken görüştüm hatta. Tam 20'ye yakın bu tarz oyuncuyu takip ediyoruz."

MASUAKU VE SVENSSON

"Masuaku'nun psikoloğu benim. Onun ilacı bende. Masajını bile takip ediyorum."

"Svensson'un bir yıl uzatma opsiyonu kulüpte, kulüp karar verecek."

ELAN RICARDO VE GEDSON FERNANDES

"Elan'ı gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim ama önümüzdeki devre arasında onu göreceksiniz. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu."

"Benfica ile Gedson Fernandes'in payı konusunda anlaşmadan Gedson'u. satmayacağım. Benfica ile konuştum, sözleşme süresini uzatırım elinize bir şey geçmez dedim."

SÖRLOTH TRANSFERİ

Serdal Adalı: "Alexander Sörloth, hayal."