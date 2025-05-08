Oyuna devam edememişti: Al-Musrati'den Beşiktaş'a kötü haber!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı 29 yaşındaki Libyalı oyuncu Al-Musrati'nin sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği kaydedildi.
Fransa Ligue 1'de hafta sonunda Lyon'la karşılaşacak Monaco'da Al-Musrati'nin son durumu belli oldu.
Monaco'nun geçen hafta St. Etienne'le deplasmanda oynadığı maça yedekler arasında başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Al-Musrati maça devam edememişti.
AL-MUSRATİ SEZONU KAPATTI
NTV Spor'un Fransız basınından Nice-Matin'den aktardığı haberde St. Etienne maçında sakatlanan Al-Musrati'nin baldırında yaşadığı sorun nedeniyle bu sabahki antrenmana katılmadığı belirtildi.
Haberde, deneyimli orta sahanın sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.
Ara transferde Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılıp Monaco'ya imza atan Al-Musrati, 11 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Etiketler: #Al Musrati #monaco #beşiktaş
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