Beşiktaş'ta Sivasspor maçının kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya aldı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"
Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadromuz. ??#BJKvSİV | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/fbcOzZcMff— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 1, 2021
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