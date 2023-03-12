Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oldu. Mücadelenin 40. dakikasında siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyundan çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e konuk olduğu maçta siyah-beyazlılara üzücü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
Mücadelenin 40. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna Romain Saiss dahil oldu.
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