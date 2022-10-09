Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'tan Valerien Ismael'e destek!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un golüyle Giresunspor deplasmanından 3 puan ile döndü. Tayyip Talha'nın gol sevincini Valerien Ismael ile paylaşması dikkat çekti.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor maçında takımının galibiyet golüne imza attı. Adana Demirspor'dan kadroya katılan futbolcunun gol sevincinde bir ayrıntı gözden kaçmadı.
SEVİNCİNİ ISMAEL İLE KUTLADI
3 puanı getiren golü atan Tayyip Talha Sanuç, sevincini teknik direktörü Valerien Ismael ile paylaştı. Bilindiği üzere Valerien Ismael, futbol kamuoyunda en çok tartışılan isimlerden biri durumunda.
AŞAMA AŞAMA 11'E EKLENDİ
Valerien Ismael'in Tayyip Talha transferini çok istediği biliniyor. Fransız teknik direktör, futbolcuyu ilk 11'e aşama aşama ekleyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.
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