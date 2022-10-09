Beşiktaş'ta Wout Weghorst bir ilki yaşattı!

09 Ekim 2022 Pazar, 11:35

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçı 1-0 kazandı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst bu maçta da gol atmayı başaramadı.

WEGHORST ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

Hollandalı golcü Wout Weghorst, Süper Lig'de üst üste 2 maçta gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci yarıda fırsatlar yakalayan Weghorst, pozisyonları değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞ ADINA İLK OLDU

Giresunspor maçı da Weghorst açısından şanssız geçti. Wout Weghorst, 20. dakikada Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi. Wout Weghorst Beşiktaş adına bu sezon penaltıyı kaçıran ilk isim oldu. Weghorst, 3 gol 4 asist üretmişti.