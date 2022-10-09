Beşiktaş'ta Wout Weghorst bir ilki yaşattı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst, Giresunspor karşılaşmasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Weghorst, siyah-beyazlı takım adına bir ilki yaşadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçı 1-0 kazandı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst bu maçta da gol atmayı başaramadı.
WEGHORST ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL ATAMADI
Hollandalı golcü Wout Weghorst, Süper Lig'de üst üste 2 maçta gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci yarıda fırsatlar yakalayan Weghorst, pozisyonları değerlendiremedi.
BEŞİKTAŞ ADINA İLK OLDU
Giresunspor maçı da Weghorst açısından şanssız geçti. Wout Weghorst, 20. dakikada Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi. Wout Weghorst Beşiktaş adına bu sezon penaltıyı kaçıran ilk isim oldu. Weghorst, 3 gol 4 asist üretmişti.
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