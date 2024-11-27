Beşiktaş'ta tek eksik: Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal kafilede yer almıyor.
Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #beşiktaş #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
- Beşiktaş'ın, Maccabi kadrosunu belli oldu!
- Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu
- Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da düdük çalacak
- Hollandalı hoca takımdan ayrılacak mı?
- Maccabi maçı kamp kadrosu belli oldu!
- Icardi'nin ameliyat olacağı yer belli oldu!
- Hasan Arat'tan ilk açıklama!
- Mete Vardar KAP'ı işaret etti!
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!