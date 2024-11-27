Beşiktaş'ta tek eksik: Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş'ta tek eksik: Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosu belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:24

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal kafilede yer almıyor.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu şu şekilde:



Etiketler: #beşiktaş #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi #Kamp Kadrosu

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