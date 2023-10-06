Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli olmaya başladı: 4 isim öne çıktı!
Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Şenol Güneş'in ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevi için adaylar belli olmaya başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Lugano karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş'taki görevinden istifa etti. Tecrübeli hocanın ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevi için adaylar belli olmaya başladı.
Beşiktaş'ta seçime kadarki süreç için 4 teknik direktörün adı ön plana çıkıyor. NTV Spor'da yer alan habere göre Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez siyah-beyazlı kulüp için en güçlü teknik direktörlük adayları arasında yer alıyor.
İSTANBULSPOR MAÇINDA TAKIM BURAK YILMAZ'A EMANET
Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü İstanbulspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta takımın başında Burak Yılmaz olacak.
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