Göreve en yakın isim olduğu iddia edildi: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş mesajı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:40

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim durumunda olduğu iddia edildi.

Konu hakkında Milliyet'e konuşan Rıza Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" açıklamasını yaptı.

2005'TE DE ÇALIŞTIRDI

7 yaşında Beşiktaş kapısından içeri giren ve 10'u altyapılar olmak üzere 26 yıllık futbol yaşantısının tamamını siyah beyazlı formayla geçiren Çalımbay, daha önce 2005 yılında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2004-05 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelen Çalımbay, kalan sezondaki başarılı ivme ve sonuçlar nedeniyle bir sonraki sezona da başladı. Ancak, kötü sonuçlar nedeniyle 2005/06 sezonunun 9. haftasında görevinden istifa etti.